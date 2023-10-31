Мать Бурковского призналась, что продала квартиру, чтобы сын смог уехать в США

Оказывается, актер Андрей Бурковский уехал в США на обучение режиссерскому делу.

По словам матери артиста, он является патриотом РФ и никогда дурного слова ни в адрес страны, ни в адрес своих соотечественников не произнес.

Родительница знаменитости не стала скрывать, что ради сына ей пришлось расстаться с квартирой, так как учеба и проживание за рубежом - дело не из дешевых.

Напомним, что популярность Бурковский обрел, снимаясь в таких российских сериалах, как "Кухня", "Медиатор".