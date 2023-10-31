Охлобыстин заявил, что его крестник Смольянинов сошел с ума от популярности

10:11 2023-10-31
Охлобыстин заявил, что его крестник Смольянинов сошел с ума от популярности

Актер Иван Охлобыстин является крестным отцом своего коллеги по экрану Артура Смольянинова. Звезда сериала "Интерны" убежден, что его нареченный родственник потерял связь с реальностью от своего успеха на кинопоприще.

Иван Охлобыстин не теряет надежды, что Артур Смольянинов однажды одумается и вернется в родное государство.

Охлобыстин убежден, что его крестный сын стал жертвой звездной болезни, от которой у него съехала крыша.

Старший коллега утверждает, что Артур потерял связь с реальностью, поддавшись дурному влиянию.

Иван считает, что крестник должен принести извинения своей семье, которой без него приходится очень несладко, и вернуться к ней.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
13:19

Светлана Игнатьева

Житель Польши, чтобы не платить бывшей алименты, поселился в стогу сена

Житель Польши, чтобы не платить бывшей алименты, поселился в стогу сена

43-летний мужчина решил спрятаться от полиции, но теперь ему придется отбыть наказание за долги.
Наталья Гончарова
13:11

Наталья Гончарова

Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

В зоопарке российской столицы проверили, как Дима Билан, являющийся крестным отцом леопарда, осведомлен о жизни тигров.
Антон Райт
12:55

Антон Райт

Фильм "В джазе только девушки" был римейком немецкого фильма 1951 года "Фанфары любви"

Фильм "В джазе только девушки" был римейком немецкого фильма 1951 года "Фанфары любви"

"Фанфары любви", который в свою очередь был римейком французского фильма 1935 года.
Светлана Игнатьева
12:44

Светлана Игнатьева

Россиянин в продуктовом магазине отгрыз ухо покупателю

Россиянин в продуктовом магазине отгрыз ухо покупателю

Житель Новороссийска в магазине обратился к незнакомому мужчине с просьбой купить ему пакет, и отказ его разозлил.
Светлана Игнатьева
12:21

Светлана Игнатьева

Валентина Талызина неожиданно похвалила Аллу Пугачеву

Валентина Талызина неожиданно похвалила Аллу Пугачеву

88-летняя актриса, ранее критиковавшая Примадонну, теперь высказала певице свое одобрение.
Светлана Игнатьева
12:14

Светлана Игнатьева

Многодетная Валерия Гай Германика решила развестись с мужем-бизнесменом после 4-х лет брака

Многодетная Валерия Гай Германика решила развестись с мужем-бизнесменом после 4-х лет брака

Ранее звезда рассказывала, что бизнесмен Денис Молчанов усыновил двоих ее дочерей, и те называли его папой.
Светлана Игнатьева
11:30

Светлана Игнатьева

Лера Кудрявцева рассказала, что ей подарил авто сын президента Казахстана

Лера Кудрявцева рассказала, что ей подарил авто сын президента Казахстана

Телеведущая призналась, что был в ее жизни дорогостоящий подарок, о котором она вспоминает и сегодня.
article_image 13:09

Фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" был первым фильмом от Walt Disney Pictures

Проклятие Черной жемчужины" был первым фильмом от Walt Disney Pictures, который получил ограничение по возрасту +13.

article_image 13:06

Стивен Кинг продал права на съемку "Побега из Шоушенка" за чисто символические деньги

За символические деньги, так как был в хороших отношениях с режиссером Фрэнком Дарабонтом.

article_image 13:04

Изначально Джеймс Кэмерон хотел заниматься съемками "Аватара" в 1999 году

Бюджет фильма должен был составить 400 миллионов долларов.