Охлобыстин заявил, что его крестник Смольянинов сошел с ума от популярности

Иван Охлобыстин не теряет надежды, что Артур Смольянинов однажды одумается и вернется в родное государство.
Охлобыстин убежден, что его крестный сын стал жертвой звездной болезни, от которой у него съехала крыша.
Старший коллега утверждает, что Артур потерял связь с реальностью, поддавшись дурному влиянию.
Иван считает, что крестник должен принести извинения своей семье, которой без него приходится очень несладко, и вернуться к ней.
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