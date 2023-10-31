Охлобыстин заявил, что его крестник Смольянинов сошел с ума от популярности

Иван Охлобыстин не теряет надежды, что Артур Смольянинов однажды одумается и вернется в родное государство.

Охлобыстин убежден, что его крестный сын стал жертвой звездной болезни, от которой у него съехала крыша.

Старший коллега утверждает, что Артур потерял связь с реальностью, поддавшись дурному влиянию.

Иван считает, что крестник должен принести извинения своей семье, которой без него приходится очень несладко, и вернуться к ней.