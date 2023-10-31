Никита Хрущев в США «обиделся» на автомат с газировкой, но широко внедрил их в СССР

Об автоматической продаже газводы в СССР впервые упоминалось в 1932-м году. Об этом изобретении ленинградца Агрошкина написала "Вечерняя Москва".

Однако развитие автоматизированной торговли газировкой в Советском Союзе началось в период правления Никиты Хрущева, отметил блогер Лукинский на платформе Дзен.

Как напоминает автор канала, лидер СССР в 1959-м году отправился с визитом в США. Американцы познакомили Никиту Сергеевича с "умным" уличным автоматом газировки, который умел определять, кто стоит перед ним: женщина или мужчина.

Как оказалось, устройство было оснащено простым фотоэлементом, который реагировал на изменения в освещении. Если к автомату подходила барышня в юбке, свет прикрывался ее одеждами, и техника выдавала вишневый сироп. А мужчины в узких брюках получали апельсиновый напиток.

Однако широкие штаны советского генсека автомат принял за юбку, потому и выдал ему женский напиток. Никита Хрущев сильно разозлился, однако диковинка ему понравилась, и он приказал растиражировать такие же автоматы в СССР.

Они не только прижились, но стали символом Советского Союз. Более того, человек там сам определял, какой напиток ему пить.