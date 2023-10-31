Ботфорты были изобретены во Франции в XVII веке

10:38 2023-10-31
Ботфорты были изобретены во Франции в XVII веке

В переводе с французского «ботфорты» — жесткие сапоги, которые предназначались для экипировки офицеров кавалерии.

Их конструкция позволяла долго быть в седле, они были жесткими, почти не гнулись ни в коленном суставе, ни в области щиколоток, их верхняя часть защищала колени, следовательно, ноги всадников уставали меньше

Изначально ботфорты были мужской обувью, но в середине двадцатого века период эмансипации женщин, они стали успешно носиться модницами в сочетании с мини-юбками.

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В 1950-х годах итальянский дизайнер Феррагамо разработал каблук "шпилька", который стал символом женской обуви.

Вдохновила дизайнера на создание таких неустойчивых, но очень соблазнительных туфель, голливудская дива Мэрилин Монро.

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