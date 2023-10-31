Ботфорты были изобретены во Франции в XVII веке

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Изначально ботфорты были мужской обувью, но в середине двадцатого века период эмансипации женщин, они стали успешно носиться модницами в сочетании с мини-юбками.