Дмитрий Певцов заявил, что Анатолий Белый вернется в Россию бомжом

Поступок популярного в РФ актера Анатолия Белого и сегодня вызывает удивление, а также чувство испанского стыда, считает автор канала Звездочет на платформе Дзен.

Дело не в переезде в другую страну. Дело в том, что артист добился, чтобы его бывших коллег из Ленкома не допустили на гастроли в Израиль, - отмечает автор блога.

Свое мнение о Белом высказал и Дмитрий Певцов. Он уверен, что Анатолий поступил, как предатель.

И он предал при этом не только страну, но также и свои корни, потому что в России работал под псевдонимом.

Певцов уверен, что Белый в Израиле никому не интересен. Актер считает, что Анатолий рано или поздно попытается вернуться в Россию. И, скорее всего, к тому моменту будет уже "бомжом", - подчеркнул блогер.

Он также добавил, что Белый не ограничился этим и во второй раз также добился запрета на выступление другой пары российских актеров.

По его словам, Белый попытался организовать свои гастроли в Европе, но его спектакли провалились.