Легендарный хлеб: египетская версия гласит, что его изобрели по ошибке

Без хлеба сегодня трудно представить любой стол. И выбор его просто нереальный - черный и белый, серый и ржаной, батон и кирпичик, багет и лепешка. Когда его изобрело человечество?

Автор канала "Большое радио" на платформе Дзен отмечает, что точное время появления на планете хлеба неизвестно. Историки считают, что это произошло примерно 15 тысяч лет назад.

Египтяне приписывают эту заслугу себе. Согласно легенде, готовивший тесто раб случайно испортил молоко и потому решил во избежание наказания сделать из него лепешки, - пишет блогер.

Но официально самый древний из найденных хлебов в Европе датируется 4-м тысячелетием до нашей эры.

Что касается Руси, то там хлеб существовал с времен появления самого государства. Он был похож на нынешние аналоги, однако его вкус отличался. Хлеб был более кислым, и это связано со спецификой его приготовления.

По сути, выпечка хлеба тогда была ремеслом. В каждом поселении имелась специальная изба, где трудились мастера-хлебопеки.

В России сейчас множество музеев хлеба, они открыты в Москве и Татарстане, Владивостоке и Тюмени. Один из самых известных находится в Санкт-Петербурге, там представлены 14000 различных экспонатов, - рассказал Большому Радио преподаватель Костромского госуниверситета Дмитрий Беляев.

И добавил, что за каждым из них - своя отдельная история и свой уникальный вкус.