Лера Кудрявцева рассказала, что ей подарил авто сын президента Казахстана

Кудрявцева рассказала, как однажды получила в подарок дорогую машину. Правда, позже быстро от нее избавилась.

Однажды в Казахстане я провела корпоратив, и мне впервые в жизни подарили столь роскошный подарок. Причем ни за что, клянусь! Это был сын президента Казахстана. Для него этот автомобиль был, как джинсы какие-то, - призналась звезда.

Лера до сих пор помнит неловкость того момента.

Когда приехала в Москву, мне позвонили: «Можете спуститься вниз? Вам что-то хотят передать». И у здания вдруг мне дают ключи: «Это вам». Я едва не поседела. Мне он сказал: «Лер, ничего мне от тебя не нужно, просто прими, как респект и уважение - за то, что родилась в Казахстане, — вспомнила Кудрявцева.

Блондинка с дарителем не была знакома лично, потому онемела от неожиданности. Она призналась в шоу «Звезды сошлись» на ТНТ, что для нее это стало шоком, потому что человек ее "видел только в Казахстане на мероприятии".