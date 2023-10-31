Многодетная Валерия Гай Германика решила развестись с мужем-бизнесменом после 4-х лет брака

В 2019-м году появилась новость, что режиссер Валерия Гай Германика в третий раз готовится стать матерью. Отцом малыша, как стало известно, был бизнесмен Денис Молчанов. Пара расписалась на родине мужа, но теперь Валерия заявила, что отношения их завершены, сообщает СтарХит.

Режиссер в подробности конфликта вдаваться не стала. Но рассказала, что чувствует:

Все кончено. Что раньше было птицей, лежит теперь написанной страницей. Мы расстались. Не звоните мне, эту тайну доверит вам только тот, кто знает ее. Господь, убей меня сейчас, и я с радостью умру, если я была злой и неверной женой.

Как напоминает издание, Денис ранее удочерил дочерей Валерии Октавию и Северину. Она писала в соцсетях, что "многодетными родителями" они "стали одновременно", и девочки звали нового мужа звезды папой.