Валентина Талызина неожиданно похвалила Аллу Пугачеву

Алла Пугачева после двух недель жизни под ракетными обстрелами вместе с мужем и детьми уехала из Израиля. Как напоминает Космополитен, теперь звездная семья живет на Кипре, где имеет собственные апартаменты в элитном комплексе.

Валентина Талызина прокомментировала поступок певицы и партнерши по легендарной новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

Считаю, что поступила правильно, — отметила актриса. Молодец также, что ничего плохого против России теперь не говорит. А где живет, это ее дело. Слава Богу, у нее есть на Кипре поместье. Ну и живи себе...

Талызина также отметила, что многие из уехавших из России деятелей культуры перестали в последнее время критиковать родную страну.