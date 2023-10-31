Россиянин в продуктовом магазине отгрыз ухо покупателю

12:44 2023-10-31
Россиянин в продуктовом магазине отгрыз ухо покупателю

Житель Новороссийска в магазине обратился к незнакомому мужчине с просьбой купить ему пакет, и отказ его разозлил.

Житель Новороссийска откусил ухо покупателю магазина за отказ купить для него пакет, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash.

По данным издания, россиянин вечером зашел в магазин, где возле кассы обратился к незнакомому мужчине в очереди с просьбой купить ему пакет.

Тот ответил отказом. Обратившийся за помощью вспылил, нецензурно выразился и предложил отказавшему ему покупателю продолжить беседу на улице.

Как пишет Kub Mash, словесная перепалка переросла в драку, и новороссиец прижал покупателя к стене, откусил у него левое ухо и скрылся.

Правоохранительные органы вскоре задержали агрессора. За свой поступок ему придется ответить по всей строгости закона: ближайшие 3 года он проведет в местах не столь отдаленных. 

Светлана Игнатьева
13:19

Светлана Игнатьева

Житель Польши, чтобы не платить бывшей алименты, поселился в стогу сена

Житель Польши, чтобы не платить бывшей алименты, поселился в стогу сена

43-летний мужчина решил спрятаться от полиции, но теперь ему придется отбыть наказание за долги.
Наталья Гончарова
13:11

Наталья Гончарова

Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

В зоопарке российской столицы проверили, как Дима Билан, являющийся крестным отцом леопарда, осведомлен о жизни тигров.
Антон Райт
12:55

Антон Райт

Фильм "В джазе только девушки" был римейком немецкого фильма 1951 года "Фанфары любви"

Фильм "В джазе только девушки" был римейком немецкого фильма 1951 года "Фанфары любви"

"Фанфары любви", который в свою очередь был римейком французского фильма 1935 года.
Светлана Игнатьева
12:21

Светлана Игнатьева

Валентина Талызина неожиданно похвалила Аллу Пугачеву

Валентина Талызина неожиданно похвалила Аллу Пугачеву

88-летняя актриса, ранее критиковавшая Примадонну, теперь высказала певице свое одобрение.
Светлана Игнатьева
12:14

Светлана Игнатьева

Многодетная Валерия Гай Германика решила развестись с мужем-бизнесменом после 4-х лет брака

Многодетная Валерия Гай Германика решила развестись с мужем-бизнесменом после 4-х лет брака

Ранее звезда рассказывала, что бизнесмен Денис Молчанов усыновил двоих ее дочерей, и те называли его папой.
Светлана Игнатьева
11:30

Светлана Игнатьева

Лера Кудрявцева рассказала, что ей подарил авто сын президента Казахстана

Лера Кудрявцева рассказала, что ей подарил авто сын президента Казахстана

Телеведущая призналась, что был в ее жизни дорогостоящий подарок, о котором она вспоминает и сегодня.
article_image 13:09

Фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" был первым фильмом от Walt Disney Pictures

Проклятие Черной жемчужины" был первым фильмом от Walt Disney Pictures, который получил ограничение по возрасту +13.

article_image 13:06

Стивен Кинг продал права на съемку "Побега из Шоушенка" за чисто символические деньги

За символические деньги, так как был в хороших отношениях с режиссером Фрэнком Дарабонтом.

article_image 13:04

Изначально Джеймс Кэмерон хотел заниматься съемками "Аватара" в 1999 году

Бюджет фильма должен был составить 400 миллионов долларов.