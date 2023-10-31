Россиянин в продуктовом магазине отгрыз ухо покупателю

Житель Новороссийска откусил ухо покупателю магазина за отказ купить для него пакет, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Kub Mash.

По данным издания, россиянин вечером зашел в магазин, где возле кассы обратился к незнакомому мужчине в очереди с просьбой купить ему пакет.

Тот ответил отказом. Обратившийся за помощью вспылил, нецензурно выразился и предложил отказавшему ему покупателю продолжить беседу на улице.

Как пишет Kub Mash, словесная перепалка переросла в драку, и новороссиец прижал покупателя к стене, откусил у него левое ухо и скрылся.

Правоохранительные органы вскоре задержали агрессора. За свой поступок ему придется ответить по всей строгости закона: ближайшие 3 года он проведет в местах не столь отдаленных.