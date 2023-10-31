Фильм "В джазе только девушки" был римейком немецкого фильма 1951 года "Фанфары любви"

Роль Душечки в фильме "В джазе только девушки" могли сыграть Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и Митци Гейнор. Но предпочтение отдали Мэрилин Монро.

И еще интересные факты из мира кино:

Фильм "Чудо-женщина" запрещен к показу в Ливане, так как главную роль в этом фильме сыграла женщина, отслужившая в армии Израиля.

Квентину Тарантино пришлось отодвинуть на год съемки фильма "Убить Билла" из-за беременности Умы Турман.

Прежде, чем сниматься в фильме "Запах женщины", актер Аль Пачино посещал школу слепых, ему нужно было научиться не останавливать свой взгляд на отдельных предметах.

Для съемок фильма "Алиса в стране чудес" было построено всего лишь 3 декорации, а съемки актеров длились всего лишь 40 дней, всё недостающее было создано при помощи компьютерной графики.

Звук трепещущих крыльев торговца Уотто в фильме "Звездные войны" это просто звук открывания и закрывания самого обычного зонтика.

Перед съемками в фильме "Троя" Бред Питт (сыгравший Ахиллеса) полгода тренировался искусству владения мечом.