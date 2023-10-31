Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

Кадры с Димой Биланом выложили в Сети сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных сегодня, 31 октября.
Артист дал верные ответы на все 4 вопроса о тиграх, призвав своих поклонников изучать интересные факты о животных вместе с ним.
Известно, что музыкант опекает в Центре амурскую тигрицу Мирославу.
В сентябре минувшего года звезда сцены сообщал, что примерил статус крестного отца леопарда Виктора.
Певец признается, что обожает котов и всех животных из рода кошачьих, поэтому пытается сделать их жизнь легче.
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