Билан показал отличные знания о тиграх, пройдя опрос Московского зоопарка

Кадры с Димой Биланом выложили в Сети сотрудники Центра воспроизводства редких видов животных сегодня, 31 октября.

Артист дал верные ответы на все 4 вопроса о тиграх, призвав своих поклонников изучать интересные факты о животных вместе с ним.

Известно, что музыкант опекает в Центре амурскую тигрицу Мирославу.

В сентябре минувшего года звезда сцены сообщал, что примерил статус крестного отца леопарда Виктора.

Певец признается, что обожает котов и всех животных из рода кошачьих, поэтому пытается сделать их жизнь легче.