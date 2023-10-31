Житель Польши, чтобы не платить бывшей алименты, поселился в стогу сена

Мужчину, который накопил долг по алиментам, в Польше нашли в стогу сена неподалеку от деревни Банковица, сообщает Рамблер со ссылкой на местное отделение полиции.

Как уточняет ведомство, полицейским муниципалитета Опатув сообщили информацию, что 43-летний мужчина, разыскиваемый из-за невыплаты алиментов, находится по месту жительства. Но сотрудники правоохранительных органов в доме должника не обнаружили.

Тогда они начали осмотр прилегающей территории. В сарае стражи порядка решили проверить стог сена. Отбросив слой сухой травы, они нашли там спрятавшегося под одеялом мужчину.

Алименщик задержан. Ему теперь придется отбыть назначенное наказание в виде пяти месяцев заключения.