В Таиланде эпидемия оспы обезьян, выявлены новые случаи

Опасная эпидемиологическая обстановка сложилась в Таиланде. Как сообщает канал "Вести Московского региона" на платформе Дзен, недавно выявлено более 20-ти новых случаев заражения этой инфекцией.

Со ссылкой на публикацию в Bangkok Post издание уточняет, что есть один случай летального исхода.

И.о. гендиректора департамента по контролю заболеваний Минздрава Таиланда, доктор Тхонгчай Киратихаттаякон отметил, что оспа обезьян впервые проникла в страну в июле 2022 года.

С этого времени выявлено 559 случаев заражения инфекцией. 502 из них приходится на граждан Таиланда, остальные - на иностранцев.