ФНС РФ закрыла проект Фабрика звезд

Телеграм-канал Mash сообщает, что столичная налоговая остановила деятельность "Фабрики звезд".

Известно, что последний сезон телепроекта радовал зрителей в 2017 году на канале Муз-ТВ.

Хозяевами организации «3Д Мьюзик стар», курирующей шоу, были Виктор Дробыш и Роман Скляр. Последний оставил бизнес, как только программа перестала выходить в эфир.

Дробыш пытался закрыть убыточное ООО сам, но разбирательства по кредитам и авторским правам затянулись надолго, пока сама налоговая не закрыла «Фабрику звезд» окончательно.