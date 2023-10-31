Украина выдвинула против Чичериной обвинения еще по трем уголовным статьям, за которые артистке грозит пожизненное заключение

Информация о новых обвинениях в адрес Юлии Чичериной со стороны Украины появились в Телеграм-канале Системы безопасности государства.
Теперь певицу обвиняют из-за ее выступления в освобожденных ВС РФ населенных пунктах, а также записи роликов патриотического характера, призывах к украинским военным складывать оружие.
Артистке предъявлены обвинения по статьям об оправдании действий РФ, о посягательстве на территориальную целостность Незалежнай и незаконном пересечении границы.
В марте минувшего года Украина заочно предъявляла знаменитости обвинения из-за ее поездки в Энергодар Запорожской области.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__