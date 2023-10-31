Украина выдвинула против Чичериной обвинения еще по трем уголовным статьям, за которые артистке грозит пожизненное заключение

Информация о новых обвинениях в адрес Юлии Чичериной со стороны Украины появились в Телеграм-канале Системы безопасности государства.

Теперь певицу обвиняют из-за ее выступления в освобожденных ВС РФ населенных пунктах, а также записи роликов патриотического характера, призывах к украинским военным складывать оружие.

Артистке предъявлены обвинения по статьям об оправдании действий РФ, о посягательстве на территориальную целостность Незалежнай и незаконном пересечении границы.

В марте минувшего года Украина заочно предъявляла знаменитости обвинения из-за ее поездки в Энергодар Запорожской области.