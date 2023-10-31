Гонорары звезд за выступления на новогодних корпоративах РФ выросли в этом году

14:59 2023-10-31
Гонорары звезд за выступления на новогодних корпоративах РФ выросли в этом году

Леонид Агутин, Тимати и Shaman стали одними из самых востребованных артистов, которых хотят видеть на российских корпоративах в честь главного праздника страны.

Сотрудники Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) сообщили, что в этом году стоимость организации корпоративов возросла в среднем на 20 %.

Руководитель креативного агентства iMARUSSIA! Group Антона Савелюка сообщил, что из расчета на одного человека на корпоративе выходит 40 000 - 50 000 российских рублей.

Основной причиной роста цен на проведение мероприятий организаторы считают увеличение стоимости технического оборудования.

Конечно, на фоне роста цен гонорары артистов, которых ждут на частных вечеринках, также увеличились.

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