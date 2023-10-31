Гонорары звезд за выступления на новогодних корпоративах РФ выросли в этом году

Сотрудники Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) сообщили, что в этом году стоимость организации корпоративов возросла в среднем на 20 %.
Руководитель креативного агентства iMARUSSIA! Group Антона Савелюка сообщил, что из расчета на одного человека на корпоративе выходит 40 000 - 50 000 российских рублей.
Основной причиной роста цен на проведение мероприятий организаторы считают увеличение стоимости технического оборудования.
Конечно, на фоне роста цен гонорары артистов, которых ждут на частных вечеринках, также увеличились.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__