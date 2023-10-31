Тимберлейк сбежал из США после выхода мемуаров Спирс

Издание Page Six сообщает, что Джастин Тимберлейк попал в объективы фотокамер, когда выходил из частного самолета в Кабо-Сан-Лукас.

На исполнителе была белая футболка, спортивные брюки серого цвета, светлые кроссовки и бейсболка.

На фото звезда сцены с маленьким сыном на руках улыбается, направляясь от самолета к гольфмобилю.

Известно, что певец прибыл в чужое государство на отдых в составе семьи.

Примечателен тот факт, что звезды уехали из страны на фоне выхода мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне», где певица обвинила бывшего в том, что он вынудил ее сделать аборт в домашних условиях, а также измене, из-за которой и произошел разрыв знаменитостей.