Ричард Батиста из Нью-Йорка при разводе потребовал у бывшей жены отдать назад его почку

Неприятная история случилась с американцем Ричардом Батистой, который сначала лишился почки, а потом и любимой жены.

Пытаясь хоть как-то все исправить, мужчина стал претендовать на возврат органа или денежную компенсацию в размере 2,5 млн долларов за отданную почку.

Операция по пересадке была сделана в 2001 году, в суд мужчина обратился через 4 года при расставании с бывшей супругой.

Орган он согласился отдать по своему желанию , спасая жизнь жене.

Супруги были женаты с 1990 года. В 2005 году женщина подала на развод, ушла из семьи и забрала троих детей, не разрешала отцу с ними видеться.

Сосудистый хирург, Ричард Батиста:

Самое обидное - когда тебя предает тот, кого ты любишь, тот, кому ты посвятил всю свою жизнь.

Оскорбленный мужчина потребовал назад почку или денежную компенсацию взамен.

Суд требования истца не удовлетворил, так как почка не считается супружеским имуществом, потому что была отдана им добровольно, в дар бывшей жене.