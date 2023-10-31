Телеканалу ТНТ Music грозит огромный штраф за пропаганду ЛГБТ

Представители Таганского суда российской столицы сообщают, что на ООО «Фонбет ТВ», которая числится учредителем ТНТ Music, составлено 4 протокола по статье 6.21 КоАП России.

Вещатель обвиняется в распространении среди не достигших 18 лет сведений о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Каждое из 4-ех нарушений ООО «Фонбет ТВ» обойдется в 4 000 000 российских рублей. Итого: 16 000 000 рублей.

В июле за пропаганду ЛГБТ оштрафован на 4 000 000 рублей и канал ТВ-3.