В Париже назвали лучшего футболиста года

В 67-й раз в Париже подвели итоги главной премии для футболистов. Лучшим в итоге был назван игрок «Интер Майами» Лионель Месси, сообщает Супер.ру.

«Золотой мяч» спортсмен получил в восьмой раз. Он награждался таким образом в 2009-м, 2010-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м, 2019-м и 2021-м годах.

В прошлом сезоне Месси сыграл в 53-х матчах, где отметился 32-мя голами и 25-ю голевыми передачами. Футболист также стал чемпионом мира и в составе сборной Аргентины.

Приятно выиграть чемпионат мира, чтобы осуществить свою мечту. Я представить не мог, что у меня будет такая карьера, — сказал Месси при получении престижной награды.

В минувшем году «Золотого мяча» был удостоен французский нападающий Карим Бензема.