Scally Milano оштрафован на 10 000 рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях

Известно, что Невский районный суд северной столицы РФ привлек Scally Milano к ответственности по административной статье, обязав его выплатить штраф.

Сам рэпер отпираться не стал, признав факт правонарушения и ликвидировав указанные треки со всех интернет-площадок.

В начале текущего года стражи порядка остановили выступление рэп-исполнителя в Питере из-за обвинений его в пропаганде употребления наркотических веществ.

В конце июня текущего года решением суда были заблокированы такие треки Scally Milano, как «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА» и «Сделать это», Сделано это было на 14 платформах в Сети.