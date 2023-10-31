Простой способ избавиться от повышенной тревожности

По данным издания Daily Mail, для уменьшения уровня тревожности ученые рекомендуют в течение 10 минут производить постукивания указательным и средним пальцами по особым точкам на теле.
Исследование показало, что данный метод действует, особенно в сочетании с упражнениями, призванными переосмыслить и образовать стратегию техники эмоциональной свободы.
В эксперименте согласилось участвовать 22 человека, которых разделили на группы.
Одна сначала совершала дыхательную релаксацию, после – технику эмоциональной свободы, а в другая наоборот.
У испытуемых из первой группы снижение тревожности было более очевидным.
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