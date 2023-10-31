Пугачева впервые за 4 месяца вышла на связь с поклонниками

Алла Пугачева разместила в соцсетях снимки своих наследников от Максима Галкина.

Не забыла певица и про мужа, выложив 2 совместных снимка с комиком, один из которых свежий.

Публикацию знаменитость сопроводила короткой фразой: "Живем дальше".

Примечательно, что возможность комментировать свой пост Алла Борисовна заблокировала.

Последний раз певица публиковала информацию в соцсетях 23 июня текущего года. По поводу ситуации в Израиле звезда ничего не заявляла.