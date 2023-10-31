Пугачева впервые за 4 месяца вышла на связь с поклонниками

Алла Пугачева разместила в соцсетях снимки своих наследников от Максима Галкина.
Не забыла певица и про мужа, выложив 2 совместных снимка с комиком, один из которых свежий.
Публикацию знаменитость сопроводила короткой фразой: "Живем дальше".
Примечательно, что возможность комментировать свой пост Алла Борисовна заблокировала.
Последний раз певица публиковала информацию в соцсетях 23 июня текущего года. По поводу ситуации в Израиле звезда ничего не заявляла.
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