Ресторан в Америке с особенной атмосферой: еду там готовят бабушки со всех уголков мира

Удивить своей стряпней могут все желающие бабушки, единственное и самое важное требование - уметь вкусно готовить.

Заявки принимаются от бабушек со всего мира. Каждой выделяется один день в неделе, чтобы проявить свое кулинарное мастерство.

Босс ресторана, что находится в двух шагах от Манхэттена, сам родом из Италии и очень любил свою бабушку, которая его практически и вырастила.

Он обожал ее блюда и считал их самой вкусной едой на свете.

Когда любимая бабуля ушла в мир иной, мужчина задумал в память о ней открыть необычный ресторан, где в приоритете будет не "высокая кухня", а обычная простая деревенская еда - еда, приготовленная с любовью от самых разных бабушек мира.

Первых "поваров" владелец нашел через объявление в местной газете. Сначала он искал итальянских бабушек с интересными рецептами, которые разбираются в традициях национальной кухни.

Однако слух о необычном ресторане Enoteca Maria очень скоро распространился повсюду. Желающих нашлось немало.

В ресторане стали подавать аргентинскую, польскую, нигерийскую, алжирскую, российскую, белорусскую, чешскую, казахскую, азербайджанскую, сирийскую, турецкую кухни, и это не полный перечень!

Небольшой ресторанчик стал очень популярным, и не только из-за вкусной домашней еды.

Люди приходят сюда с ностальгическим чувством, вспомнить родных мам и бабуль, снова окунуться в детство и ощутить себя любимым внучком или внучкой.