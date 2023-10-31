Концерный директор Чичериной оценил новые обвинения СБУ в адрес исполнительницы

Ларион Колесов убежден, что таким образом украинцы проявляют любовь к творчеству Юлии Чичериной.

Концертный директор отметил, что обвинения со стороны СБУ в адрес артистки не первые, а потому знаменитость уже научилась относиться к этому философски.

Ранее сообщалось, что звезду российской сцены Незалежная обвиняет еще по 3-ем уголовным статьям после ее выступления на территориях, которые отвоевали у Украины россияне.

СБУ обещает артистке пожизненное заключение.