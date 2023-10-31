Лолита, которая долгое время не употребляла спиртное, заявила, что нарушит запрет в свой юбилей

60-летний юбилей Лолита Милявская намерена отметить "с размахом".

Во-первых, исполнительница намерена взять перед своим юбилейным выступлением выходной и хорошенько выспаться.

После концерта Милявская собирается отметить свой день рождения как положено.

Певица пошутила, что праздновать событие будет "по-студенчески в артистическом буфете, где все будет черти как".

Лолита рассказывала раньше, что долгое время не прикасается к спиртному.

Знаменитость сообщила, что отказалась от употребления горячительных напитков во время работы, признавшись, что может дать себе расслабиться в свободное время, после завершения всех съемок и гастролей.