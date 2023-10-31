Врач-психиатр рассказал, к чему может привести неумеренное чтение СМИ и как с этим справляться

Начитавшись плохих новостей, человек может пол дня ходить с тягостным настроением.

Регулярные и неумеренные "сеансы" глубокого погружения в СМИ могут плохо закончится для психического здоровья.



11 октября Американская ассоциация психологов в связи с продолжающимся острым конфликтом на Ближнем Востоке (отсюда и обилие плохих новостей в последнее время) сделала предупреждающее заявление о возможных психологических последствиях постоянного пребывания в тревожном и эмоционально-возбужденном состоянии:

Психологическая наука говорит нам, что страх, тревога и травматический стресс оказывают долгосрочное воздействие на здоровье и благополучие.

Психиатр Гейл Зальц разъяснила, что происходит, когда человек читает тяжелую для эмоционального восприятия информацию.

В современных СМИ практически все новости иллюстрируются, визуальный материал показывает шокирующие кадры с мест происходящих событий.

Мозг, воспринимая наглядную картинку, ощущает близость опасности, даже если события развиваются где-то далеко.

При этом визуальные образы отпечатываются в голове сильнее, чем обычный печатный или аудиотекст.

Образы могут стать навязчивыми, вызывая нарастающую тревожность.

Психиатр Мазеина Екатерина:

И это проблема, с которой сейчас сталкиваются люди. Они видят что-то ужасное, что выходит за рамки обычного человеческого опыта. И оно проникает в их разум так, что они не могут сосредоточиться на работе, не могут заснуть. Это вызывает общее возбуждение в мозгу, а затем и в теле.

На это реагирует симпатическая нервная система, подавая сигнал опасности.

Длительная тревога и грусть в конце концов приводят к депрессии.

У отдельных людей развивается посттравматическое стрессовое расстройство из-за непрерывного потока новостей, снабжаемых яркими иллюстрациями.

Что можно сделать? Психиатр советует ограничиться 1-2 надежными источниками информации, не пытаться объять необятное и тратить не более 30 минут в день на чтение новостной ленты.

При этом нельзя знакомиться с материалами прессы незадолго до сна, чтобы не заработать хроническую бессоницу.

Она, в свою очередь, вызовет усиление тревожности, тогда человек попадет в порочный круг, из которого выбраться самому, без помощи специалиста, уже будет очень трудно.