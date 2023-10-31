Коллеги Мэттью Перри по сериалу Друзья наконец нарушили молчание по поводу постигшего их горя в связи с кончиной актера

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер прервали молчание в связи со смертью Мэттью Перри.

Их коллективное заявление по поводу опубликовал журнал People.

Знаменитости признались, что чувствуют пустоту внутри из-за смерти Мэттью. Артисты назвали себя не только коллегами по телепроекту, но и семьей.

Актеры не стали скрывать, что не могут пока справиться с потерей и скорбят по внезапно ушедшему из жизни другу.