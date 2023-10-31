Книга рекордов Гиннеса была создана по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс»

Она задумывалась как авторитетный и правдивый источник информации для посетителей ирландских и британских пабов, чтобы они знали о существующих рекордах.

Изначально в Книге имели место лишь научные факты, но вскоре в ней стало появляться всё больше странных и экстравагантных достижений.

Самый пьяный:

Считается, что смертельная доза алкоголя в крови человека составляет 5 и более промилле.

Однако в истории человечества есть случаи, которые доказывают нам, что выжить можно и при большей концентрации. стоит отметить, что всем этим людям была своевременно оказана первая помощь, поэтому они и оказались на страницах с рекордами, а не на кладбище.

На первом месте - сорокалетний мужчина, в бессознательном состоянии найденный в канаве, в крови которого было обнаружено 13,74 промилле алкоголя.

Его откачали, но такой шок для организма не прошёл бесследно, возник ряд непоправимых изменений в организме. Если пересчитать на водку, получится, что он выпил 2,75 л.

На втором месте - болгарский дедушка 67 лет, которого сбила в пьяном состоянии машина. Анализ крови показал 9,14 промилле.

При этом дедушка был в сознании и внятно отвечал на вопросы. Правда его всё равно отправили в реанимацию. Если бы не ДТП, он бы скончался от алкогольной интоксикации без своевременной врачебной помощи, заключили медики.

Самый дорогой алкоголь в мире:

Это Ликер «D’Amalfi Limoncello Supreme», стоимость которого более 43 600 000$

Самые опасные алкогольные напитки:

Британские учёные считают портвейн и херес самыми опасными алкогольными напитками в мире.

В 2019 году специалисты выяснили, что данные напитки отличаются очень быстрой всасываемостью в кровь и довольно высоким содержанием этанола, что приводит к тяжёлому похмелью.

Чуть менее опасным британцы назвали виски.

Самой старой маркой вина является Commandaria. Это сладкое десертное вино производится на Кипре. Рецепт Коммандарии датируется 1191 годом.

Старейшая винокурня в мире находится в Ирландии. Она выпускает виски с 1608 года. Именно алкогольные напитки винокурни под названием Bushmills в мире считаются эталоном ирландского виски.