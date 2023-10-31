Книга рекордов Гиннеса была создана по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс»

17:47 2023-10-31
Книга рекордов Гиннеса была создана по заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс»

Идея её создания принадлежит Хью Биверу, который вообще изначально преследовал не совсем ту идею, которая сегодня заложена на страницах книги.

Она задумывалась как авторитетный и правдивый источник информации для посетителей ирландских и британских пабов, чтобы они знали о существующих рекордах.

Изначально в Книге имели место лишь научные факты, но вскоре в ней стало появляться всё больше странных и экстравагантных достижений.

Самый пьяный:

Считается, что смертельная доза алкоголя в крови человека составляет 5 и более промилле.

Однако в истории человечества есть случаи, которые доказывают нам, что выжить можно и при большей концентрации. стоит отметить, что всем этим людям была своевременно оказана первая помощь, поэтому они и оказались на страницах с рекордами, а не на кладбище.

На первом месте - сорокалетний мужчина, в бессознательном состоянии найденный в канаве, в крови которого было обнаружено 13,74 промилле алкоголя.

Его откачали, но такой шок для организма не прошёл бесследно, возник ряд непоправимых изменений в организме. Если пересчитать на водку, получится, что он выпил 2,75 л.

На втором месте - болгарский дедушка 67 лет, которого сбила в пьяном состоянии машина. Анализ крови показал 9,14 промилле.

При этом дедушка был в сознании и внятно отвечал на вопросы. Правда его всё равно отправили в реанимацию. Если бы не ДТП, он бы скончался от алкогольной интоксикации без своевременной врачебной помощи, заключили медики.

Самый дорогой алкоголь в мире:

Это Ликер «D’Amalfi Limoncello Supreme», стоимость которого более 43 600 000$

Самые опасные алкогольные напитки:

Британские учёные считают портвейн и херес самыми опасными алкогольными напитками в мире.

В 2019 году специалисты выяснили, что данные напитки отличаются очень быстрой всасываемостью в кровь и довольно высоким содержанием этанола, что приводит к тяжёлому похмелью.

Чуть менее опасным британцы назвали виски.

Самой старой маркой вина является Commandaria. Это сладкое десертное вино производится на Кипре. Рецепт Коммандарии датируется 1191 годом.

Старейшая винокурня в мире находится в Ирландии. Она выпускает виски с 1608 года. Именно алкогольные напитки винокурни под названием Bushmills в мире считаются эталоном ирландского виски.

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