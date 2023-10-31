«‎Мисс Россия 2023» Голубева будет представлять страну на конкурсе «‎Мисс Вселенная», который пройдет 18 ноября в Сальвадоре

Сегодня, 31 октября, на пресс-конференции победительница "Мисс Россия" Маргарита Голубева продемонстрировала представителям СМИ свой национальный костюм для конкурса.

Россиянка предстанет на сцене Сальвадора в образе Царевны лебедь. Наряд создан под впечатлением от знаменитого произведения Михаила Врубеля.

Платье декорировано жемчугом, серебром и утонченным французским кружевом.

В финале международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» Голубева предстанет перед судьями в индиго платье, украшенном камнями.

Организаторы пока не раскрывают подробности проведения состязания красавиц.

У Маргариты в запасе осталось всего 3 недели, чтобы подготовиться к конкурсу. Девушка собирается представить родное государство в лучшем виде.