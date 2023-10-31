Дуа Липа опозорилась, когда на фото крупным планом ее зубы выглядели желтыми

На снимке Дуа Липа предстала с ключом в зубах.
После данной публикации поклонники артистки призвали ее не пренебрегать зубной нитью.
При помощи фотографии селебрити хотела сообщить юзерам о выпуске нового сингла артистки.
Липа не ожидала, что внимание будет приковано к гигиене ее полости рта, снимаясь крупным планом.
Защитники знаменитости заявили, что это ее естественный цвет зубов. Ключ золотистого цвета дает отблик и зубы кажутся желтоватыми.
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