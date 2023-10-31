Дуа Липа опозорилась, когда на фото крупным планом ее зубы выглядели желтыми

18:40 2023-10-31
Дуа Липа опозорилась, когда на фото крупным планом ее зубы выглядели желтыми

Фанаты затролили британскую исполнительницу косовского происхождения Дуа Липу из-за снимка, который певица выложила в соцсетях.

На снимке Дуа Липа предстала с ключом в зубах.

После данной публикации поклонники артистки призвали ее не пренебрегать зубной нитью.

При помощи фотографии селебрити хотела сообщить юзерам о выпуске нового сингла артистки.

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Липа не ожидала, что внимание будет приковано к гигиене ее полости рта, снимаясь крупным планом.

Защитники знаменитости заявили, что это ее естественный цвет зубов. Ключ золотистого цвета дает отблик и зубы кажутся желтоватыми.

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