Детские браки легализованы на большей части территории США

19:04 2023-10-31
Детские браки легализованы на большей части территории США

Женитьба несовершеннолетних была законной во всех 50-ти штатах страны до 2017 года. Ситуация недавно начала меняться, но остаются юридические лазейки.

Около 300 000 детей и подростков состояли в законном браке в Соединенных Штатах с 2000 по 2018 годы. Такие данные приводит некоммерческая организация Unchained at Last, которая помогает женщинам и девочкам расторгнуть принудительные браки.

Законы, запрещающие несовершеннолетним людям моложе 18 лет выходить замуж и жениться, действуют только в 10 штатах из 50-ти. 

По данным Unchained at Last, большинству подростков, которые вступили в брак, на тот момент было 16-17 лет. Но есть и те, кто сделал это по принуждению в 10 лет.

Девочки в такой ситуации оказываются чаще, чем мальчики: 86 процентов против 14-ти. Большинство из этих девушек вышли замуж за взрослых мужчин.

Вступление в брак несовершеннолетних было законным во всех 50 штатах до 2017 года. Начало изменению этого пункта закона в 2018-м году положил Делавэр, запретивший детские браки до 18 лет.

Вскоре за ним последовали Нью-Джерси, Пенсильвания, Миннесота, Род-Айленд, Нью-Йорк, Массачусетс, Вермонт, Коннектикут. Совсем недавно примкнул и Мичиган.

Однако, как сообщает Tahirih Justice Center, в целом проблема остается нерешенной. Во многих штатах дети моложе 16 лет вступают в брак с разрешения суда или по беременности. А в восьми штатах, включая Калифорнию и Вашингтон, вообще нет минимального возраста для вступления в брак.

Правовые лазейки на федеральном уровне также позволяют сохранять детские браки. Например, по информации Госдепартамента США, не существует минимального возрастного требования для подачи заявления на получение визы иностранного супруга или жениха.

В результате многие молодые девушки в Соединенных Штатах используются для того, чтобы помогать пожилым мужчинам, живущим за границей, получить визу.

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