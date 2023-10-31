Как узнать, что ты похудел, если нет возможности взвеситься: три простых и верных способа

22:06 2023-10-31
Как узнать, что ты похудел, если нет возможности взвеситься: три простых и верных способа

Если весов дома нет, а узнать о потере лишних килограммов очень не терпится, можно прибегнуть к простым и очень показательным способам.

Можно ждать, пока ремень на брюках станет чуть посвободнее, чтобы заметить уменьшение талии.

А можно прибегнуть к другому способу, который гораздо быстрее покажет - работает ваша диета или нет.

Способ первый - наручные часы

Все очень просто: если ремешок от часов стал застегиваться на одно отверстие уже, это укажет на потерю веса.

Худеть человек начинает с конечностей, поэтому заметить это можно по браслетам, ручным часам или колечкам.

Способ второй - ванна

Обратите внимание, на какой отметке держится вода в ванной во время принятия водных процедур.

Набирайте всегда один и тот же объем воды. Если в очередной раз, погружаясь в воду, вы заметили, что вода превысила привычную отметку или опустилась ниже, можно вычислить изменение своего веса.

Подъем воды на 1 см выше стандартной линии означает прибавку в весе на 15-17 кг и наоборот.

То есть на каждый лишний миллиметр приходится около 1,5 кг.

Третий способ - только для женщин

Измерьте талию, отнимите из полученного значения 10, и вы получите свой примерный вес, погрешность будет составлять около 3-4 кг.

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