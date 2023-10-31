Как правильно есть чипсы, чтобы минимизировать риски: полезный совет диетолога

23:34 2023-10-31
Как правильно есть чипсы, чтобы минимизировать риски: полезный совет диетолога

Все знают, что чипсы - один из самых вредных продуктов, и все диетологи в один голос уверяют, что есть их нельзя, но что делать, если очень хочется?.. Есть один совет.

Специалисты по здоровому питанию рекомендуют по возможности отказываться от чипсов.

Ну или в крайнем случае позволять себе не больше одной пачки изредка. Однако есть снэки нужно правильно.

Что плохого в чипсах? Красители, консерванты, ароматизаторы, одним словом много всякой химии.

Плюс лишний вес, канцерогены, проблемы с печенью и желудком, а еще в этом лакомстве очень много соли.

Диетолог рассказал, как снизить возможные риски.

Обилие соли задерживает жидкость в организме, а это очень плохо, страдают сердце и сосуды. Не зря говорят: соль - белая смерть.

Ее нужно поскорее выводить из организма. Помогают в этом полезные напитки. Пить нужно много, через полчаса после поедания чипсов.

Никакой газировки, выбираем чай, несладкий сок, а лучше всего простую воду.

Так можно размыть и вывести всю лишнюю соль, попавшую в организм.

А еще, стараемся выбирать тот продукт, где нет ароматизаторов.

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