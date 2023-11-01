Умер экс-муж Евы Лонгории актер Тайлер Кристофер

Американский актер Тайлер Кристофер скончался на 51-м году жизни. Как выяснилось, у звезды есть проблемы со здоровьем, сообщает СтарХит.

Тайлер скончался из-за сердечного приступа в собственной квартире в Сан-Диего. Он был по-настоящему талантливым человеком. Кристофер являлся прекрасным другом, был сторонником улучшения психического здоровья. Мы безмерно опустошены потерей дорогого друга, молимся за его детей и отца, — написал телеведущий Морис Бенар.

Кристофера Тайлера поклонники знают по таким кинопроектам, как «Главный госпиталь», «Зачарованные» и другим.

В нулевых он был женат на коллеге - актрисе Еве Лонгории. Их брак продлился около двух лет.