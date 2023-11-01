Врач-дерматолог Садегпур рассказала, как часто надо стирать простыни

09:29 2023-11-01
Врач-дерматолог Садегпур рассказала, как часто надо стирать простыни

Эксперт считает, что менять их нужно два-три раза в неделю. Такая мера поможет снизить риск простуды зимой.

Врач-дерматолог Мона Садегпур рассказала об оптимальной частоте стирки простыней зимой, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Huffpost.

По словам врача, у большинства людей в холодное время года развиваются кожные заболевания - например, псориаз и экзема. По этой причине, по ее словам, они реже принимают душ.

В связи с этим эксперт призвала почаще менять простыни, как минимум - два-три раза в неделю. Медик также отметила, что такая мера может снизить риск и банальной простуды.

Ночью на простыни попадает много микробов. В таком случае я обычно рекомендую стирку простыней чаще, чем раз в неделю, — уточнила дерматолог.

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