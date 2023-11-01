Гонорары российских музыкантов заметно подросли

09:43 2023-11-01
Гонорары российских музыкантов заметно подросли

Продюсер Табриз Шахиди уточнил, что в списке самых «продаваемых» звезд в декабре 2023-го стали SHAMAN, «Руки вверх», Баста, Анна Асти, Полина Гагарина и другие.

Проведение мероприятий в РФ подорожало из-за выросших гонораров артистов. Как сообщает 5-tv.ru, такое заявление сделал на одном из телеканалов продюсер Табриз Шахиди.

Он уточнил, что уже в 2022-м году стало больше новогодних корпоративов, чем в предыдущие ковидные два года. А 2023-й год вообще бьет рекорды по размеру бюджетов, которые выделяются на артистов и ведущих.

Рост стоимости событий обусловлен исключительно ростом гонораров артистов в связи с волатильностью валют и исчезновением ряда топовых артистов, не поддержавших свою Родину, — подчеркнул Шахиди.

Самыми «продаваемыми» звездами в декабре 2023-го года продюсер назвал SHAMAN, «Руки вверх», Басту, Анну Асти, Полину Гагарину, «Иванушки int.», «Зверей», JONY, HammAli& Navai, «Моральный Кодекс», Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Диму Билана, Ани Лорак, Тимати. 

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