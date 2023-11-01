У печально известного перевала Дятлова исчезла группа туристов

09:56 2023-11-01
У печально известного перевала Дятлова исчезла группа туристов

26-го октября в поход отправились пятеро мужчин 31–35 лет. Они должны были сплавляться по реке, но к месту назначения не прибыли.

Туристы пропали неподалеку от известного на всю Россию перевала Дятлова, сообщает Супер.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot. Ожидалось, что группа выйдет к поселку Вижай (откуда стартовали и погибшие дятловцы), но этого не произошло.

К слову, потерявшиеся туристы несколько ночей провели в тех же краях, где в 1959-м году были обнаружены обезображенные трупы студентов.

По информации Shot, 26-го октября в поход отправились пятеро мужчин 31–35 лет. Они должны были сплавиться от посёлка Тахта до Вижая, которые разделяют 50 километров. 30-го утром они должны были вернуться, но этого не случилось.

31-го октября была развернута поисковая операция. По мнению полицейских, причиной задержки группы могло стать обмеление речки Вижай из-за резкого похолодания. Температура там сейчас держится на уровне минус 12 градусов.

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