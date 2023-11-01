Канье Уэст заявил, что бывшему руководителю Adidas следует каждый день целовать портрет Гитлера

Издание Independent сообщает, что Канье Уэст объяснял собственный совет "практикой безусловной любви".
Данная информация была "добыта" в результате расследования делового партнерства рэпера с Adidas.
В материалах дела есть сведения о том, что руководство компании прощало Уэсту оскорбительные и антисемитские высказывания на протяжении 10 лет до того, как разорвать сотрудничество с фирмой исполнителя Yeezy в прошлом году.
Ранее сообщалось, что бывший муж Ким Кардашьян назвал рэпершу Карди Би подсадной уткой иллюминатов.
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