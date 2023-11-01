Робби Уильямс пожаловался на серьезные проблемы с психикой

В ходе интервью изданию TheTimes Робби Уильямс заявил, что ничего бесплатного в жизни не бывает.
Музыкант уверен, что все, кто сегодня успешен, имеют проблемы с психикой и другими аспектами здоровья. Все они не чувствует себя счастливым.
Уильямс не постеснялся назвать многочисленные диагнозы, которые ему были поставлены.
Это и диспраксия, и дислексия, и СДВГ, и телесное дисморфическое расстройство, и, наконец, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
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