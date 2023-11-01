Фильм «По щучьему велению» обещает стать в 2023 году самой кассовой лентой в России

Сказке «По щучьему велению», поставленной Александром Войтинским, прогнозируют самые большие кассовые сборы в 2023 году. Лента показала в прокате самый лучший старт с апреля, сообщает КП.

По данным издания, буквально за 3 дня он собрал 399 миллионов российских рублей. За первые выходные больше сборов было лишь у «Вызова», который за первый уикенд собрал 426 миллионов.

По статистике, сказка обошла «Повелителя ветра», рассказывающего о приключениях Федора Конюхова, которого сыграл Федор Бондарчук. За 4 уикенда картина Войтинского собрала 408 миллионов рублей.

«По щучьему велению» с пятницы по воскресенье посмотрело больше зрителей, нежели «Повелителя ветра» почти за месяц - 1 379 488 человек против 1 310 605.

По данным системы ЕАИС, к 1 ноября, на счету фильма-сказки - уже 599 миллионов рублей. Предполагается, что не за горами отметка и в 1 миллиард рублей.