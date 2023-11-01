Zivert раскрыла основные пункты своего райдера

Zivert дала интервью корреспонденту РИА НОВОСТИ.
Артистка призналась, что не может обходиться в гримерке без зеркала во весь рост, так как в ходе своих концертов без конца меняет образы.
Что касается продуктов питания, то тут никаких изысков Юлия Зиверт (настоящее имя исполнительницы) не требует.
Должна присутствовать вода без газа, чай с лимоном и медом, натуральный черный шоколад и фрукты. Также нужно "покормить" артистку и ее команду.
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