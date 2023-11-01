Эксперт заявил, что Николаева ждет провал с торговой маркой «Выпьем за любовь»

11:43 2023-11-01
Эксперт заявил, что Николаева ждет провал с торговой маркой «Выпьем за любовь»

Бизнес эксперт Вадим Дробиз заявил, что марка "Выпьем за любовь" за любовь, которую зарегистрировал на себя композитор Игорь Николаев, не подходит для продажи спиртных напитков.

Вадим Дробиз отметил, что композиция "Выпьем за любовь" написана 30 лет назад, а современное поколение практически лишено романтизма и не будет покупать алкоголь торговой марки Игоря Николаева.

Эксперт убежден, что вряд ли женщины придут в магазин, чтобы приобрести вино под названием "Выпьем за любовь".

Дробиз подчеркнул, что, выбирая алкоголь, покупательницы смотрят на его этикетку, название и государство, в котором он произведен.

Специалист предположил, что спиртное "Выпьем за любовь" купят лишь женщины с "очень средним" достатком.

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