Эксперт заявил, что Николаева ждет провал с торговой маркой «Выпьем за любовь»

Вадим Дробиз отметил, что композиция "Выпьем за любовь" написана 30 лет назад, а современное поколение практически лишено романтизма и не будет покупать алкоголь торговой марки Игоря Николаева.
Эксперт убежден, что вряд ли женщины придут в магазин, чтобы приобрести вино под названием "Выпьем за любовь".
Дробиз подчеркнул, что, выбирая алкоголь, покупательницы смотрят на его этикетку, название и государство, в котором он произведен.
Специалист предположил, что спиртное "Выпьем за любовь" купят лишь женщины с "очень средним" достатком.
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