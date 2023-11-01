Эксперт заявил, что Николаева ждет провал с торговой маркой «Выпьем за любовь»

Вадим Дробиз отметил, что композиция "Выпьем за любовь" написана 30 лет назад, а современное поколение практически лишено романтизма и не будет покупать алкоголь торговой марки Игоря Николаева.

Эксперт убежден, что вряд ли женщины придут в магазин, чтобы приобрести вино под названием "Выпьем за любовь".

Дробиз подчеркнул, что, выбирая алкоголь, покупательницы смотрят на его этикетку, название и государство, в котором он произведен.

Специалист предположил, что спиртное "Выпьем за любовь" купят лишь женщины с "очень средним" достатком.