Алексей Панин похвастался паспортом США

Российский актер Алексей Панин выложил в соцсети свое фото с паспортом США на фоне украинского флага.
Пока жил в Испании три года, поработал на Госдеп Америки. Американский паспорт теперь в кармане, - так подписал снимок артист.
Правда, пользователи в комментариях под постом усомнилась в правдивости слов Панина.
Он это специально пишет, чтобы вывести людей на эмоции, хочет реакции. Надо охваты поднимать, - высказала мнение одна из посетительниц страницы артиста.
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