Алексей Панин похвастался паспортом США

Российский актер Алексей Панин выложил в соцсети свое фото с паспортом США на фоне украинского флага.

Пока жил в Испании три года, поработал на Госдеп Америки. Американский паспорт теперь в кармане, - так подписал снимок артист.

Правда, пользователи в комментариях под постом усомнилась в правдивости слов Панина.