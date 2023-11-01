Лучшей высоткой 2023-го года назван небоскреб на набережной Сиднея

Эксперты международного Совета по городской среде и высотным зданиям лучшим небоскребом 2023-го года назвали австралийский небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее, сообщает Вокруг света.
По версии Всемирного фестиваля архитектуры, башня уже объявлялась зданием года в 2022-м. Это - перерожденная офисная башня 70-х годов, которую решили не сносить.
В итоге с высоты 188-ми метров она поднялась до 216-ти метров и 54-х этажей.
В нем много атриумных пространств («открытых» застекленных потолков и стен), непохожих на стандартные офисы «гибких» помещений. Из нового центра видны залив, причал и «парусная» сцена оперного театра.
Башню Quay Quarter Tower эксперты считают перспективными стратегиями, которые решают дилемму плотности населения, смягчают последствия изменения и удовлетворяют потребности общества.
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