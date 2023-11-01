Лучшей высоткой 2023-го года назван небоскреб на набережной Сиднея

Эксперты международного Совета по городской среде и высотным зданиям лучшим небоскребом 2023-го года назвали австралийский небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее, сообщает Вокруг света.

По версии Всемирного фестиваля архитектуры, башня уже объявлялась зданием года в 2022-м. Это - перерожденная офисная башня 70-х годов, которую решили не сносить.

В итоге с высоты 188-ми метров она поднялась до 216-ти метров и 54-х этажей.