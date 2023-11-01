Кардиолог Кореневич назвала неожиданную причину инфаркта миокарда, которую нельзя пропустить

Врач-кардиолог Анна Кореневич в интервью изданию "Вечерняя Москва" заявила, что инфаркт может поразить и человека, придерживающегося ЗОЖ.

Медик назвала психосоматику неочевидной причиной опасного заболевания.

Сердечный приступ может случиться с теми, у кого наблюдается "конфликт потери территории", провоцирующий огромную цепочку биохимических и патофизиологических реакций.

Специалист пояснила, что для сильной половины человечества такое состояние может вызвать угроза потери дела, средств, репутации, для женщин - это потеря члена семьи.

Кореневич рекомендует пережившим сердечный приступ побыстрее обнаружить конфликт "потери территории", проработав его, чтобы восстановиться и минимизировать риск повторения ситуации.