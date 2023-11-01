Причина смерти бас-гитариста группы «Браво» Сергея Лапина названа

Сотрудники СК РФ расследуют детали странной кончины экс-бас-гитариста группы "Браво".

Известно, что входная дверь в квартиру Сергея Лапина была открыта, а сам музыкант лежал в ванной, о чем сообщает издание KP.RU.

По предварительным сведениям, знаменитости резко стало плохо, а сам выбраться из воды он не смог.

Кончина, по всей видимости, наступила из-за сердечного приступа, но точную причину трагедии смогут назвать только судмедэксперты.