Причина смерти бас-гитариста группы «Браво» Сергея Лапина названа

Сотрудники СК РФ расследуют детали странной кончины экс-бас-гитариста группы "Браво".
Известно, что входная дверь в квартиру Сергея Лапина была открыта, а сам музыкант лежал в ванной, о чем сообщает издание KP.RU.
По предварительным сведениям, знаменитости резко стало плохо, а сам выбраться из воды он не смог.
Кончина, по всей видимости, наступила из-за сердечного приступа, но точную причину трагедии смогут назвать только судмедэксперты.
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