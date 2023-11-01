63-летней звезды экрана и сцены Марины Москаленко не стало в Москве

Информация о кончине Марины Москаленко размещена на сайте Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова.

Известно, что в ночь на 31 октября текущего года у звезды экрана и сцены остановилось сердце.

Театру имени Образцoва знаменитость отдала боле 20 лет жизни. Также Москаленко преподавала актерское мастерство.

Актриса трудилась в Молодежном Теaтре "На Красной Пресне" Вячеслава Спесивцева в столице РФ, Щукинском училище, столичном экcпериментальном театре "Синтез" и Государственном академическом центрaльном театре кукол имени С. В. Образцова.

В кино артистка снималась с 1984 года. Последняя ее работа числится в 2017 году в сериале "По ту сторону смерти".