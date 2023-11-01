В США несколько раз поймали и отпустили столетних рыб-буйволов

13:04 2023-11-01
В США несколько раз поймали и отпустили столетних рыб-буйволов

Рыбы-долгожители могут оказаться очень ценным материалом для ученых-геронтологов.

Озеро Рузвельта в американском штате Аризона было зарыблено рыбами-буйволами в 1918-м году. С тех пор на этом водоеме велась коммерческая рыбалка, тогда как озеру Апач, что ниже по течению, до недавнего времени особого внимания никто не уделял.

И, как выяснилось, зря. Ранее считалось, что такие рыбы живут около 25 лет, но ихтиолог Алек Лакманн опроверг эту аксиому.

На озере Апач он поймал некоторых особей и внимательно изучил их чешую с характерными природными пятнами, а также отолиты (крошечные камнеподобные структуры, растущие на протяжении жизни внутри черепа рыбы и каждый год образующие новые). 

В итоге специалист пришел к выводу, что возраст некоторых видов рыб-буйволов (большеротых, черных и малоротых) превышает 100 лет! Среди многих видов пресноводных рыб такое долголетие нигде в мире больше не встречается.

Лакманн считает, что большинство рыб-буйволов из озера Апач вылупились еще в начале 1920-х годов. Он не исключает, что в водоеме можно будет найти даже тех старожилов из зарыбления 1918 года.

Ученый уверен, что рыбы-буйволы могут оказаться очень ценным материалом для геронтологии, а озеро Апач станет эпицентром научных исследований. 

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